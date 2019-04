"25 aprile: onore a Benito Mussolini". Lo striscione shock a Milano

"Onore a Mussolini". Lo striscione shock è stato srotolato ieri a Milano, vicino piazzale Loreto, ove il Duce venne appeso. Non accennano a placarsi le polemiche attorno ai festeggiamenti per la Resistenza e il 25 aprile. Lo striscione, con tanto di saluti romani e 'presente', è stato esposto da alcuni ultrà della Lazio degli Irriducibili, in trasferta a Milano. Subito sono scattate le indagini della Digos di Milano e Roma, che hanno portato a identificare gli ultrà.



"Idioti che invece di andare a vedere una partita di pallone vanno in giro a far casino", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ironia della sorte aveva giustamente definito, nei giorni scorsi, i festeggiamenti del 25 aprile, tifoserie calcistiche. Perché in effetti a questo li ha ridotti certa Sinistra, che continua a strumentalizzare la Resistenza in funzione antigovernativa, dimenticando volutamente peraltro che i partigiani non erano solo "rossi", ma aderivano anche i "bianchi" del Partito popolare, membri del Partito sardo d'Azione, ex militari e persino ex fascisti delusi che si opponevano alla Repubblica di Salò.



Per i 22 ultrà identificati l'ipotesi di reato è quella di "manifestazione fascista", prevista dall'articolo 5 della Legge Scelba del 1952. La Lazio ha dichiarato di "prendere nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni''.