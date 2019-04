25 Aprile, Alleanza per Israele ricorda la Brigata Ebraica

"Non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare coloro che hanno combattuto e donato la propria vita per la Libertà, per liberare l'Italia; come non dobbiamo smettere di ringraziarli per averci donato la Libertà che tutti noi oggi viviamo". A dirlo è Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele, ricordando in occasione del 25 Aprile il contributo dato alla Resistenza dalla Brigata ebraica.



"Un grazie speciale ai grandi Uomini della Brigata ebraica, molti dei quali sono partiti proprio da Israele e hanno dato la vita per la nostra Libertà. Troppi Italiani non conoscono la Brigata ebraica, ci adopereremo affinché sempre più questa venga ricordata e raccontata, così come non finirà mai la nostra lotta contro l'antisemitismo, che purtroppo anche in giornate come questa cerca di annidarsi nella resistenza mascherato talvolta da antisionismo", ha detto.