Putin incontra Kim a Vladivostok. Monito agli USA?

Bilaterale Russia-Corea del Nord oggi, con l'arrivo del leader nordcoreano Kim Jong-un alla Far Eastern Federal University di Vladivostok. Il presidente nordcoreano è arrivato poco dopo il presidente russo, Vladimir Putin, per il primo summit tra i due leader.



Pochi minuti dopo le 14, ora di Vladivostok, le sei del mattino in Italia, i due leader si sono stretti la mano e scambiati alcune parole di benvenuto e hanno brevemente posato per le foto di rito, prima che Putin invitasse Kim a entrare. L'incontro tra i due si svolge due mesi dopo il summit vietnamita tra Trump e il dittatore nordcoreano, in cui Pyongyang e Washington non hanno trovato un compromesso tra denuclearizzazione e allentamento delle sanzioni.



Secondo gli analisti, Kim in Russia vuole dimostrare che la Corea del Nord non è isolata e può contare sul dialogo con la Russia per cercare di sbarazzarsi delle sanzioni per i test nucleari e missilistici. Putin vuole invece rafforzare il ruolo del Cremlino, dimostrando che gli USA non sono la sola potenza mondiale.