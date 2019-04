Texas, giustiziato suprematista bianco. Smembrò un nero

Condannato a morte. Sentenza eseguita per il 44enne John William King, un suprematista bianco capo del gruppo che nel 1998 uccise un nero, il 49enne James Byrd Jr, incatenandolo per le caviglie ad un pick up e trascinandolo per diversi chilometri finché il suo corpo fu smembrato.



King è stato giustiziato giustiziato con una iniezione letale nella prigione di Huntsville, Texas. All'epoca il brutale omicidio sconvolse talmente l'opinione pubblica che spinse il Congresso ad approvare nel 2009 una legge contro i crimini d'odio. Bird Jr fu ucciso solo perché di colore.



Degli altri due membri della banda, uno era già stato giustiziato nel 2011 mentre il terzo, che non condivideva la fede suprematista del suo capo, è stato condannato all'ergastolo.