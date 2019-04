Salvini a Corleone: "Celebrerò il 25 Aprile stando con la polizia"

Matteo Salvini celebrerà il 25 Aprile lanciando un preciso monito alla mafia, passando la giornata con gli uomini della polizia a Corleone, comune "caldo" nella lotta alla piovra. "Per celebrare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell'Italia, sarò in mezzo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Corleone per ringraziarli del fatto che ogni giorno rischiano la loro vita per liberare la Sicilia e l'Italia dalla mafia". La trasferta nel giorno della festa della Liberazione dal nazifascismo sarà l'occasione per inaugurare la nuova sede del Commissariato di Polizia, al cui ingresso verrà scoperta una targa che ricorda tutte le vittime di mafia.



"Onorare il passato preparando un futuro migliore, questo faccio da uomo, da padre e da ministro. Le polemiche le lascio volentieri agli altri", ha concluso il vicepremier.