Lombardia, il Governo impugna la Legge funeraria

”Le dichiarazioni del Consigliere Fumagalli dimostrano quale sia il reale sentire dei 5Stelle circa l’autonomia della Lombardia”. Lo afferma il Capogruppo della Lega al Pirellone Roberto Anelli, rispondendo alla nota critica dell’esponente regionale pentastellato circa l’impugnazione della Legge Funeraria da parte del Governo.



“Per quanto attiene la decisione dell’Esecutivo di Roma", prosegue Anelli, "prediamo atto della cosa e aspettiamo un confronto con i tecnici per una valutazione seria e di merito, in particolare per comprendere quali siano i punti ritenuti critici.

Detto ciò, utilizzare questa situazione per affermare come sia impossibile attribuire ulteriore autonomia alla nostra Regione suona pretestuoso e strumentale".



"O peggio ancora", puntualizza Anelli, "dimostra come qualcuno abbia gettato la maschera". "Certe parole infatti sembrano spiegare bene quale sia il vero pensiero del Movimento 5 Stelle su questo tema, a partire proprio dai consigliere regionali lombardi, gli stessi che votarono favorevolmente per il referendum e che ora", conclude il Capogruppo della Lega, "accampano scuse per evitare che si dia seguito alla volontà dei lombardi”.