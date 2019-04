VOX e i “diritti delle donne”: ma di cosa stiamo parlando?

Domenica si vota alle politiche in Spagna. In piena crisi d’ansia preelettorale i grandi media e i sondaggisti prezzolati stanno ripetendo che i Socialisti del premier Pedro Sánchez sarebbero in crescita di consensi. Il 28 aprile, invece, tutto ci dice che sarà una data storica, che segnerà la disfatta del PSOE e un vero e proprio trionfo per i sovranisti di VOX.

Lo diciamo innanzitutto perché il leader socialista della Moncloa (il palazzo di governo) sta facendo di tutto per urtare la sensibilità degli spagnoli anche non-nazionalisti con concessioni agli indipendentisti catalani senza precedenti. Parliamo ad esempio della recente decisione di tenere un Consiglio dei ministri a Barcellona che ha deciso, guarda un po’, d’investire 2,5 miliardi di euro nella Generalitat e intensificare un dialogo demagogico già iniziato a luglio con il presidente Quim Torra. Con la conseguenza di aver unito tre partiti completamente diversi per cultura politica e programmi elettorali, il Partito Popolare (PP), Ciudadanos e VOX, nella protesta contro Sánchez per avere assecondato le pretese degli indipendentisti. E VOX nasce nel 2013 proprio come reazione alle spinte secessioniste della Catalogna e del Paese Basco da cui il suo leader nazionale, Santiago Abascal, appunto proviene. I tanti anni di terrorismo, violenza e ricatti perpetrati dall’ETA con migliaia di vittime civili in nome dell’indipendenza, le rivendicazioni economiche e linguistiche, così come gli abusi compiuti dai nazionalisti catalani hanno risvegliato un orgoglio patriottico spagnolo di cui VOX si è fatto indubbiamente interprete.

Poi una seconda avvisaglia della probabile notevole ascesa domenica prossima di un movimento, come quello di Abascal che, ricordiamolo, non ha al momento nessun parlamentare a Madrid (gli ultimi sondaggi lo danno intorno al 12%, ma in costante crescita), è la concentrazione dell’opera di “disinformatia” nei suoi confronti. La disinformatia (opera di disinformazione a scopo di isolamento e persecuzione politica) era la tecnica comunemente usata dal regime sovietico per alterare la realtà e colpire i “nemici del popolo”. In effetti come si può facilmente vedere sui media spagnoli al partito di Abascal, alle consuete accuse di “fascismo”, “franchismo”, “omofobia”, “ultradestra” e “conservatorismo” se ne è aggiunta un’ultima, quella di “antifemminismo”, che rischia di operare un vero e proprio cortocircuito controproducente per chi l’ha attivata. Infatti, il femminismo ideologico sessantottino, affogato sempre più nell’odioso linguaggio politicamente corretto, sta cedendo il passo in molte donne spagnole alla nuova polemica innescata soprattutto dalla componente femminile di VOX contro il “feminismo supremacista” (femminismo suprematista). Cioè del “maschilismo al contrario” che le sinistre hanno innalzato a proprio vessillo ideologico, senza poi di fatto lasciare concretamente spazio alle donne nei loro direttivi e centri decisionali. Invece, come si è visto durante un dibattito elettorale organizzato l’8 aprile dalla tv spagnola El Confidencial, l’esponente sovranista fra le cinque donne rappresentanti di cinque forze politiche opposte Rocio Monasterio, ha convinto più di tutte smontando tutta la retorica ugualitaria del vecchio sistema spagnolo, nel quale nessuna formazione politica ha mai raggiunto la parità tra candidati uomini e donne. E assicura, da donna a donna: “No necesito el feminismo porque no odio a los hombres” ("Non ho bisogno del femminismo perché non odio gli uomini").

L’irruzione di VOX e del suo leader Santiago Abascal nel frastagliato scenario politico spagnolo è quindi destinata a modificare gli equilibri politici del Paese. Abascal chiede l’estromissione dei partiti indipendentisti, l’abolizione delle autonomie, l’abolizione della legge sull’aborto e delle leggi sui c.d. diritti civili introdotte dal governo Zapatero. Infine si batte per la lotta contro l’immigrazione clandestina. E la gente lo sta seguendo, in modo molto simile a quanto accade in Italia con la Lega di Matteo Salvini.