La Lega: "Commissariare la Lombardia? Il Pd pensi alle mascherine fantasma del Lazio"

"Piuttosto che mobilitare le sue truppe cammellate digitali per deliranti petizioni online di comitati farlocchi, il Pd pensi a rispondere dei 35 milioni di euro spesi dalla Regione Lazio per mascherine mai consegnate. Per il resto è inutile commentare oltre l'indegna gazzarra a colpi di click che offende il sacrificio e il lavoro di tutti gli operatori in prima linea che in questi mesi hanno salvato non solo la Lombardia, ma l'intero Paese". Così Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, in risposta all'attacco del Pd.