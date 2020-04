Arabia saudita, muore in carcere noto attivista per diritti umani Ong

Abdallah al Hamed, noto attivista saudita per i diritti umani è morto in carcere dove dal marzo 2013 stava scontato una condanna di 11 anni. Lo sostengono diverse ong saudite che accusano le autorità di averlo 'ucciso volontariamente per mancate cure'.



Hamed che aveva 68 anni era il fondatore dell'Associazione 'Diritti Umani e Politici in Arabia saudita', una ong che chiedeva riforme politiche nel regno 'e lo scorso aprile era entrato in coma nel carcere di al Hail', riferisce su twitter un account 'Prigionieri di Opinione', una ong che opera all'estero.