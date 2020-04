Afghanistan, il Covid becca pure i talebani

Il ministero della Sanità afgano ha dichiarato di essere preoccupato per la diffusione del coronavirus nelle aree controllate dai talebani, visto che il numero di casi confermati nel Paese ha raggiunto quota 1.092 dopo il più grande aumento di contagi in un giorno nella capitale Kabul.



Dei 66 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, 52 erano a Kabul: il numero totale di contagi in città è arrivato a quota 374 ed è stata così superata Herat come zona più colpita. Finora Herat ha avuto 338 casi confermati. L'Afghanistan ha registrato 36 morti, mentre 150 pazienti sono guariti.