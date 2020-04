Fase 2, Salvini: "Il Governo ci ascolti o basta concordia nazionale"

"Noi il primo maggio, festa dei lavoratori, presenteremo un grande piano di ricostruzione nazionale, ci stiamo lavorando duramente. Se vedremo una serietà diversa da quella vista fin qui... E poi vorremmo un segnale immediato sull'abbattimento della burocrazia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della sera parla del dialogo col governo, che finora non è decollato: "Qui siamo al giorno 45 di chiusura... Noi abbiamo esercitato per 40 giorni l'arte del dialogo, della pacatezza, del velluto. E abbiamo presentato 204 emendamenti costruttivi al decreto Cura Italia. Tutte cose concordate una per una con commercianti, agricoltori, medici, sindacati. Risultato: 203 emendamenti bocciati", lamenta Salvini.



Che ribadisce il no al Mes, perché "lo pagheremo con il sangue". Sul punto, il leader leghista accenna anche alla diversa posizione assunta da Berlusconi: "Ho sentito Berlusconi pochi giorni fa. Abbiamo parlato di industria, di pubblicità, di fatturati e di problemi veri. Poi, se ne è uscito per tre giorni di fila dicendo 'viva il Mes'... Mi dispiace che lui si sia aggiunto a Prodi e a Monti, mi sembra di ritornare al 2011. Che cosa le devo dire? Io spero che nessuno abbia l'intenzione di fare la stampella al governo. Magari per consentire a qualcuno di fare il ministro per sei mesi".