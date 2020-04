Luce solare e alte temperature riducono capacità del virus di diffondersi

Arrivano le prime conferme a quello che pensavamo e suonano come una sorta di prova del nove per come si è diffuso il contagio in Italia: secondo uno studio commissionato dal Governo degli Stati Uniti, sole e caldo riducono la vitalità del virus. Non solo. Secondo lo studio in questione, presentato alla Casa Bianca lo scorso 23 aprile, la luce solare gradualmente ucciderebbe il virus, sia sulle superfici che nell'aria. A rivelarlo è stato Bill Bryan, tra i vertici del dipartimento di Scienza e Tecnologia del governo americano.



Sono davvero interessanti i dati forniti da questa ricerca americana: quando il virus è sospeso nell'aria, la vitalità è di un'ora con una temperatura compresa tra 21 e 24 gradi e il 20% di umidità. Con la stessa umidità, la stessa temperatura, ma con l'aggiunta della luce solare, la vitalità scende a un minuto e mezzo. Il funzionario statunitense Bryan ha parlato di "ambiente sfavorevole al contagio", ciò però non significa rischio zero e questo deve sempre indurci a rispettare le misure anti-contagio.



Questo studio, spiega anche come mai il virus si sia diffuso meno nel Mezzogiorno d'Italia: il clima, la luce del sole presente quotidianamente, le temperature già sopra i venti gradi. Tutti fattori naturali utili al suo contrasto.