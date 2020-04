In Sicilia cala il numero dei positivi

Scende per la prima volta il numero totale degli attuali contagiati in Sicilia. Il bollettino quotidiano sull'emergenza epidemiologica nell'Isola, sabato, spiega che al momento i positivi sono 2.272, 48 meno di venerdì quando il computo si era attestato a 2.320. Un segno meno che arriva per la prima volta dall'inizio dell'emergenza e che è frutto anche del boom di guariti: 81 tra venerdì e sabato, con il numero complessivo che sale a 524.



Dall'inizio dell'emergenza i casi scoperti in Sicilia sono 3.020, di cui 39 nelle ultime 24 ore. I morti sono sei più di venerdì, nel complesso 224. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a venerdì), su 64.892 persone. Continuano a scendere i ricoveri ospedalieri: al momento sono 485, otto meno di venerdì. In terapia intensiva 33 pazienti, mentre per altri 1.787 è stato disposto l'isolamento domiciliare.