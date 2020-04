Tunisia, ong Lgbt annuncia: "Riconosciute nozze gay"

L'associazione Shams per la depenalizzazione dell'omosessualità in Tunisia ha annunciato sulla propria pagina Facebook che "per la prima volta in Tunisia e nel mondo arabo è stato riconosciuto un matrimonio gay celebrato in Francia tra un cittadino francese e uno tunisino".



Una svolta epocale in un Paese dove l'omosessualità è considerata un reato. Scatenata la polemica sui social, alcuni parlamentari si sono mossi per chiedere chiarimenti. Un deputato, Yosri Dali, ha presentato un'interrogazione scritta al ministro per gli Enti locali. E in un post su Facebook, il parlamentare ha anticipato la risposta già ottenuta: "Come immaginavamo, dove aver sentito il ministro per gli Enti locali e la sindaca di Tunisi, possiamo smentire che vi siano state nozze gay a Tunisi", ha scritto Dali. "Vogliono solo trascinarci sui siti marci", ha aggiunto.