25 Aprile, il leghista: "Cantano. Il Primo maggio che faranno?"

"E il 1 maggio cosa faranno??? 25 aprile loro cantano e non rispettano le regole. Vergognatevi". Lo ha scritto su Twitter il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.Che ha poi commentato: "Immagini da Roma .... una sola parola: vergognatevi! e si vergogni ancora di più chi ha permesso a questa gente di manifestare in un momento in cui tutti stiamo in casa e si evitano contatti. 'Bella ciao ciao ciao....' spero che in futuro non dobbiate cantare 'salute ciao ciao ciao... La dimostrazione che si manca di rispetto per tutti quelli che stanno facendo sacrifici; per i malati in ospedale; per chi sta lavorando per la nostra salute e per chi ci ha lasciato. vergognatevi". Non è stato l'unico a protestare.



"Ha dell'incredibile quanto accaduto per le strade di Roma oggi pomeriggio. Abbiamo assistito a veri e propri cortei legalizzati di gente di ogni età che ha confuso la Liberazione con la libertà di fare come gli pare e piace". Lo ha comunicato ieri Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega.



"Sulle note di 'Bella Ciao' - prosegue - i soliti compagni hanno tranquillamente sfilato con le loro bandiere rosse per le vie della Capitale alla faccia dei rispettosi cittadini che con zelo rimanevano a casa nonostante la festività e la bella giornata. Senza contare i fedeli che non hanno potuto andare a messa o celebrare funerali nei giorni scorsi. Chi ha autorizzato tutto questo si faccia un esame di coscienza e pensi a con che faccia tosta - conclude Baldassarre - potrà apparire nuovamente dinanzi alle telecamere chiedendo ai romani sacrifici e restrizioni".