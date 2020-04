La Lega: "Fuori la verità sulle mascherine in Lazio"

''Zingaretti, insieme al suo assessore D'Amato, al vice presidente Leodori e al capo locale della Protezione civile Tulumello devono chiarire la vicenda delle mascherine pagate 35 milioni di euro e mai arrivate nel Lazio". Lo afferma l'eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, medico legale, membro della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e responsabile della Sanità per il partito nel Lazio.



"Dieci milioni di dispositivi di protezione, pagati dai cittadini e indispensabili in questa fase di emergenza dovuta alla pandemia Covid-19, che ad oggi non sono stati ancora consegnati, nonostante l'azienda incaricata, la Ecotech, abbia ricevuto un anticipo di ben 11 milioni di euro".



"C'è un'indagine in corso da parte dei magistrati romani e mi auguro che sia fatta presto luce al riguardo, per capire le modalità di affidamento dei dispositivi da parte della Regione Lazio alla Ecotech, che fino a due settimane fa vendeva lampade a led per design. Le domande sono tante, Zingaretti ha distrutto la sanità nel Lazio. Ora chiarisca immediatamente e poi si dimetta''.