Il sindaco dice no a "Bella ciao", s'incazza la Sinistra

C'è chi ha il coraggio di dire no ai sedicenti moderni partigiani (quelli dell'epoca ormai avrebbero cento anni) e sfida l'Anpi e chi, di manica larga, in tempi di coronavirus ha concesso loro di celebrare. Lui è il sindaco a capo di una coalizione di centrodestra che a Tuglie, in Salento, ha vietato di cantare "Bella ciao" dall'auto a tre consiglieri comunali che, in occasione del 25 Aprile, avevano proposto la circolazione per le strade del paese di un'auto, con una sola persona a bordo, e nessuno al seguito, per diffondere la canzone simbolo della lotta partigiana, per permettere a tutti di cantarla dai balconi.



Il sindaco Massimo Stamerra non ha però acconsentito alla richiesta: "L'iniziativa "non può assumere il valore di una manifestazione condivisa sia perché si colloca al di fuori delle tradizioni del nostro Paese, sia perché il Comune, se mai volesse organizzare le celebrazioni per il 75esimo anniversario della Festa della Liberazione, lo potrebbe fare con la sola partecipazione delle locali Associazioni partigiane e combattentistiche e nei limiti consentiti dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22 aprile 2020". Apriti cielo dei compagni!