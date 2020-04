Sindaco vieta la vendita di pizzette in panificio. Zapparrata(Lega): "sbagliato, ci ripensi!"

In una fase in cui si immagina e programma la fase due, a Grammichele, nel Catanese, il sindaco emette una ordinanza con la quale impone ai panifici la sola vendita del pane e dei prodotti secchi da forno (esempio biscotti e grissini), mentre per focacce, pizzette e altri prodotti di gastronomia dovranno effettuare la vendita a domicilio.

Ricapitolando, entro al panificio, acquisto il pane, vedo una bella pizzetta ma non posso comprarla pur essendo all'interno dell'esercizio. Il grammichelese per gustarsela dovrà chiedere al panettiere di recapitargliela a casa: ma se è già lì per acquistare il pane, che ci vuole ad aggiungere nella busta la pizzetta? Non sarebbe più efficace evitare spostamenti ulteriori e inutili nell'ottica della necessità di ridurre al minimo gli spostamenti?

Una ordinanza che non piace alla Lega che con il consigliere comunale Tommaso Zapparrata rivendica quella praticità che nel caso specifico contrasta meglio il virus rispetto alla bella teoria di principio. "A parte -critica il consigliere Zapparrata- che non comprendo il senso di questa ordinanza, allora per lo stesso principio i supermercati del paese dovrebbero vendere frutta e carne solo a domicilio. E ancora per lo stesso principio le salumerie non dovrebbero vendere pasta e surgelati in negozio ma solo a domicilio! Per un mese macellerie e fruttivendoli han chiuso alle 14, pacifico che i cittadini si rifornissero di frutta, verdura e carne ai supermercati. Utile anche nell'ottica di ridurre gli spostamenti. Spero - conclude Tommaso Zapparrata - che il sindaco decida di rivedere questa ordinanza anche perché, peraltro, il potenziale acquirente di una pizzetta da panificio non coincide con quello della pizzeria".