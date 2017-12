L'albero di Natale della Serracchiani non offende i musulmani?

Anche il Governatore friulano Debora Serracchiani ha ceduto alla tentazione di fare l'albero di Natale, non pensando che poteva offendere gli islamici (almeno, secondo le "originali" convinzioni di certa Sinistra). E s'è pure messa in posa per i fotografi. Ma furbescamente, ha trovato un escamotage (e del resto, l'albero è tradizione pagana, non cristiana) che non offendesse i musulmani: l'albero dell'accoglienza.



"Rivolgo i miei auguri più sinceri ai cittadini del Friuli Venezia Giulia in occasione del Santo Natale, con un pensiero speciale a tutti coloro che in questo momento si trovano in difficoltà o in solitudine", è stato il suo augurio. "Sia questo momento di festa un'opportunità per recuperare quell'umanità che spesso tutti noi rischiamo, nel corso delle nostre giornate, di mettere trascuratamente in secondo piano". Un richiamo, quello alla "solidarietà e all'umanità", che in molti han letto come il solito peana pro immigrati.



E qualcuno non ha mancato di far notare come nell'albero della presidente della Regione FVG vi fossero dei cavallini di legno. "Come il cavallo di Troia, che in questo caso non sono i greci ma gli immigrati", hanno ironizzato sui social....