Fedriga: "Auspico più lavoro per il Friuli"

"Per il 2019 mi auguro che potremo vedere un po' di crescita e maggiore occupazione" in Fvg. "E una politica diversa da quella che ci ha preceduto sul sociale, dove mettiamo al centro la famiglia e un po' meno la rete Ready e tutto quello che ne consegue". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.



L'auspicio è che la legge di stabilità da poco approvata possa "dare un impulso diverso alla nostra regione: dall'abbassamento delle tasse a nuovi investimenti, a nuove misure sul sociale, sul welfare e a favore della famiglia". "Dopodichè - ha osservato - le sfide sono sempre difficili: la situazione globale sembra trovare un leggero rallentamento nel 2019. Noi dovremo essere bravi a contrastare questa situazione".



Fedriga ha quindi rivolto "gli auguri per un Santo Natale a tutti i cittadini" del Fvg, e poi "auguri alla mia famiglia", che possa "sopportarmi ancora perché da Presidente della Regione sono poco a casa e ricordare ai miei figli che hanno un papà".