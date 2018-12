PER LA FRANA DI CAPO ALI' SERVE UNA GALLERIA ARTIFICIALE

Ecco quanto afferma il Responsabile regionale agli enti locali della Lega Fabio Cantarella,per la frana che ostruisce la S.S 114 al KM 22,750 serve una galleria artificiale prefabbricata,insomma una sorta di montaggio pezzo per pezzo in modo tale da evitare le frequenti chiusure della S.S 114 ci sono delle aziende specializzate che fanno questo tipo di interventi,ricordo a tutti che un semplice cittadini dal comune di Ali' Terme per andare a Messina deve andare fino a Roccalumera e prendere l'autostrada,sembra un fil di Fantozzi ma purtroppo e' cosi.Appello rivolto all'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti e all'Anas "SVEGLIATEVI".