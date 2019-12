Ultimati gli spogli del primo turno delle elezioni presidenziali in Croazia, si confermano le previsioni di una partita giocata sostanzialmente fra i tre maggiori candidati: la conservatrice e presidente della Repubblica uscente Kolinda Grabar Kitarovic, l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic e l’outsider Miroslav Škoro, 57 anni, cattolico, un passato da cantante popolare, difensore nei confronti dell'Ue dell'identità nazionale e della sovranità politica ed economica del Paese slavo. Le briciole agli altri 8 candidati, in quanto l’ex premier ha ottenuto il 30% dei voti, l’attuale capo di Stato ed esponente dei conservatori dell'Unione democratica croata (Hdz) è arrivata seconda con il 27% e, al terzo posto, è arrivato Škoro che, dato nei sondaggi della vigilia al 20,7%, si è aggiudicato una percentuale straordinaria, il 24,4%, pari a 465.703 voti.

Quello delle presidenziali croate rappresenta quindi un risultato eccezionale per il fronte cattolico e di destra in generale, tanto più se si pensa al continuo boicottaggio e disinformazione mediatica patite da anni. Škoro, dopo aver conquistato un numero di voti ben al di sopra delle stime pre-elettorali, ha lanciato subito un appello ai suoi elettori: “Grazie di cuore per il vostro sostegno! Non vi lascio, faremo tornare la Croazia al Popolo!”. Come riconosciuto anche dalle testate mainstream, grazie all’exploit del popolare cantante folk, la destra sovranista e anti-Ue ha conseguito nel Paese slavo il miglior risultato negli ultimi vent'anni. A ciò si aggiunga che la presidente uscente Grabar Kitarovic è considerata da molti osservatori la favorita al ballottaggio grazie ai voti chiesti e ottenuti dal candidato sovranista.