Russia, collaboratore di Navalny rapito, arruolato e spedito a nord

Uno dei responsabili del Fondo anti-corruzione creato dall'oppositore russo Aleksey Navalny è scomparso per 24 ore ed è riapparso tra i coscritti - contro la sua volontà - in una remota base dell'esercito nell'estremo nord del Paese. A lanciare l'allarme sulla sorte del suo collaboratore, l'attivista Ruslan Shaveddinov, era stato Leonid Volkov, braccio destro di Navalny.



Lo stesso Navalny sui social aveva poi diffuso un video, in cui si vedono uomini delle forze di sicurezza spingere il ragazzo in un minibus e portarlo via. L'appartamento di Shaveddinov a Mosca era stato perquisito la notte precedente la scomparsa. Il suo telefono risultava isolato e il Fondo anti-corruzione non è riuscito a mettersi in contatto con lui per oltre 16 ore, come riporta il sito d'informazione Meduza.