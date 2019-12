Natale, don Bonaiuto: "Io sto con Gesù contro chi vorrebbe fede ridotta a club"

"Vi siete chiesti perché la gran parte dei mass media ha così tanto timore di nominare Gesù nel giorno del Suo compleanno? Il Natale di Gesù viene stravolto in tutti i modi possibili per mascherare il senso vero e profondo che caratterizza le celebrazioni di questa grande festa". Così don Aldo Buonaiuto, sacerdote della Comunità Giovanni XXIII e direttore di In Terris, in un editoriale pubblicato in occasione del Natale e in seguito all'ondata di atti sacrileghi e blasfemi riscontrata nelle ultime settimane ai danni dei simboli cristiani.



Don Buonaiuto, infatti, spiega come "ogni anno crescono le blasfemie, le dissacrazioni e tutti gli sfregi possibili al presepe e ai simboli cristiani". Questo è segno di come "un odio profondo imperversa sempre più nei confronti di una Chiesa Cattolica bersagliata dentro e fuori con l’intenzione di renderla sempre meno influente nello scacchiere georeligioso e geopolitico. Riducendo il cattolicesimo a uno dei tanti club spirituali si raggiungerebbe l’obiettivo diabolico di abbattere quel tessuto valoriale che può ancora arginare certe derive che distruggono vita, famiglia e pace".