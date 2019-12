Natale, Parolin: "Senza famiglia non c'è presente né futuro"

"Senza famiglia non c'è presente e non c'è futuro, né per la società né per la Chiesa". Lo afferma il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, in un intervento esclusivo pubblicato in occasione del Natale sul quotidiano online In Terris, fondato e diretto da don Aldo Buonaiuto.



Questa festività, spiega il Cardinale, "è un invito a non chiudersi in sé stessi in un tempo in cui qualcuno vorrebbe perfino alzare muri per impedire a chi soffre per la violenza delle guerre e la fame di trovare un rifugio sicuro. Penso ai nostri fratelli profughi che, come la Sacra Famiglia in fuga in Egitto per sottrarsi alla persecuzione del re Erode, bussano alle nostre porte, spesso dopo aver attraversato il mare in viaggi di fortuna, durante i quali molti di essi, tra cui tanti bambini e donne incinta, perdono la vita".