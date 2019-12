Buon Natale dall'Isis: 35 morti in Burkina Faso

Un attacco jihadista in Burkina Faso ha provocato ieri 35 vittime. I morti sono tutti civili, fra cui molte donne. E' avvenuto a Arbinda, nel nord del Paese. Il presidente del Burkina Faso, Roch Kaboré, ha proclamato il lutto nazionale dopo la mattanza nel nord del Paese. Le vittime, tra cui molte donne, sono tutti civili.



Su Twitter il presidente, spesso criticato per la sua mancanza di presa di posizione nei confronti dei gruppi jihadisti, ha condannato "il barbaro attacco". Secondo lo Stato maggiore l'attentato è stato di "rara intensità" ed è durato "diverse ore".



Il Governo ha fatto poi sapere di aver "neutralizzato" ottanta terroristi ed aver recuperato armi e munizioni in gran quantità, oltre ad aver sequestrato un centinaio di moto, come risposta all'attentato di Arbinda, costato, oltre ai civili morti, la perdita di sette soldati. Il Governo parla di "attacco aereo" condotto da "eroici soldati determinati" contro i miliziani Isis.