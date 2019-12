Barbecue in garage: 15 in ospedale per monossido

Nelle intenzioni sarebbe dovuta essere una festa per la Vigilia di Natale. Ma tutto si è concluso in ospedale e l'intervento dei vigili del fuoco. E' accaduto a Chiari (Brescia). Così quindici persone, riunite per la cena della Vigilia, hanno iniziato ad avvertire i sintomi da intossicazione da monossido. A provocare le esalazioni i bracieri e i fuochi accesi in garage per lo spiedo. Sul posto tre ambulanze che hanno trasportato le quindici persone, tra cui dei bambini, negli ospedali di Chiari e Brescia. Le loro condizioni non sono critiche.