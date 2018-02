Padoan salva ancora Montepaschi. "Lo Stato la aiuterà per anni"

Lo Stato resterà in Mps "per alcuni anni". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a Siena ai sindacati aggiungendo che "dare un numero sarebbe sbagliato e controproducente per i mercati".



"E' la domanda ad essere posta in modo sbagliato", ha argomentato il ministro rispondendo alle sollecitazioni dei sindacati, "non quanto resterà lo Stato in Mps, ma quanto deve rimanere lo Stato per mettere Mps in condizione di essere una banca che sta in piedi in modo profittevole per Siena e per l'Italia". E per il PD...