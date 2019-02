Lega, inaugurato il primo circolo che farà da scuola di formazione per i militanti

"Abbiamo un sogno". Un incipit denso di valori per il battesimo del primo circolo identitario della Lega in Sicilia. A Catania, dove il corso siciliano della Lega guidata da Matteo Salvini ebbe inizio nel 2013, adesso sono in tanti a volere sostenere le azioni del vicepremier e ministro dell'Interno più gradito di tutti i tempi. E così "Catania identitaria" si propone di essere un vero e proprio laboratorio per la formazione dei militanti e della nuova classe dirigente leghista. Non un agglomerato di portatori di voti, come spesso si vedono in altre realtà, ma un'officina in cui a contare saranno i valori e le idee, la capacità di interpretare al meglio il messaggio di Matteo Salvini per trasmetterlo a chi guarda con interesse alla Lega e ai suoi progetti, la sensibilità di saper cogliere e trasmettere agli altri i principi alla base di ogni iniziativa programmatica, che sia di governo nazionale o legata all'amministrazione locale.





I vari interventi che si sono succeduti durante la serata inaugurale, hanno evidenziato condivisione e apprezzamento per il linguaggio chiaro, semplice e diretto utilizzato da Matteo Salvini, ma anche per la sua capacità di proporre soluzioni contraddistinte da “semplice buonsenso”, come in materia di legittima difesa, immigrazione clandestina, sicurezza urbana, politiche fiscali, previdenza, azioni nel sociale, lotta alla criminalità organizzata, riorganizzazione dell'apparato pubblico. Parlare quindi del metodo e delle soluzioni, è questa la vera novità, il vero cambiamento, ciò significa come è stato più volte sottolineato che alla Lega non interessano i “politicanti”, quei camaleonti che forti di piccoli bacini di voti tentano adesso di salire sul carro del vincitore. Al contrario è dal rapporto con la gente, dal dialogo con i cittadini che debbono nascere le proposte e identificarsi col progetto Lega e non con con il singolo candidato, è il programma che diventa quindi il vero portavoce. Votare Lega in quanto idea, progetto, condivisione di ideali, a prescindere da chi poi tecnicamente ne porterà in pubblico i contenuti, questa è la vera novità che gli iscritti si sono dati come conditio sine qua non: finalmente esautorare la becera politica del consenso clientelare per dare vita ad una politica di servizio volta al miglioramento della qualità di vita delle comunità isolane, alla difesa dei nostri confini, alla tutela di quelle peculiarità identitarie che hanno reso il nostro paese famoso nel mondo.





Un concetto puntualizzato da tutti i presenti, dai più giovani ai più anziani, tra cui i promotori del circolo Stefano Di Domenico, che ne sarà il segretario, Fabio Cantarella, responsabile regionale Enti locali della Lega, Alessandro Palermo, Giorgio Galletta, Simona Latino, Francesco Chittari, Mari Cortese, Giuseppe Di Gregorio, Salvo Di Dio e Marcello Rodano, ossia la consapevolezza della necessità di preservare le bellezze del nostro paese e dei nostri prodotti locali, di garantire la sicurezza a noi e ai nostri figli, il desiderio di coltivare noi i nostri cervelli evitandone la fuga, proprio questo concetto di "Identità" ha ispirato la nascita del circolo che ha già messo in cantiere un incontro dibattito con Stefano Candiani, sottosegretario all'Interno e commissario del partito nell'Isola, e Simone Pillon, senatore promotore del disegno di legge che intende introdurre norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Principi di buon senso e ad alto contenuto ideologico.





Hanno portato il loro saluto di buon lavoro il sindaco di Motta Sant'Anastasia, Anastasio Carrà, responsabile enti locali della Lega in provincia di Catania, il dirigente provinciale Piero Lipera, il consigliere comunale di Acireale Alessandro Coco, Giuseppe Brancatelli e Carlo Garaffo del movimento sovranista, Pamela Fioriglio del coordinamento donne leghiste. Grande interesse è stata riservata alla parole del vicequestore della Polizia di Stato Marcello Rodano, intervenuto nella qualità di segretario provinciale del sindacato UILMP, Marcello Rodano, dopo aver raccontato alcuni vicende emblematiche delle difficili condizioni in cui sono quotidianamente costretti ad operare i tutori dell'ordine, ha espresso l'apprezzamento degli agenti finalmente rappresentati da un ministro che avverte l'onore e la responsabilità di indossare la loro divisa.