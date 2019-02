Macron? È un “avatar” della teoria gender

“Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo assistere in Parlamento al tentativo di decostruire la realtà familiare con il pretesto di aggiornare le procedure amministrative”. Così inizia la presa di posizione del vescovo ausiliare di Reims, mons. Bruno Feillet, presidente del Consiglio “Famiglia e società” della Conferenza episcopale francese, contro l’emendamento proposto dal partito del presidente Emmanuel Macron La République En Marche (LaREM), approvato il 12 febbraio in prima lettura dall’Assemblea nazionale. L'articolo, che vorrebbe sopprimere nei formulari scolastici dell’istruzione pubblica i termini “padre” e “madre” per sostituirli con quelli fittizi di “genitore 1” e “genitore 2”, ha indotto mons. Feillet a denunciare, nella dichiarazione “Père et mère” (Un padre e una madre), pubblicata subito dopo l'emendamento, che non è affatto “irrilevante per un bambino avere, anche attraverso i moduli amministrativi, un padre e una madre”.



L'autorevole vescovo francese, che ha insegnato per molti anni filosofia e teologia morale in numerosi seminari e università cattoliche, ha deplorato così la falsa “asetticità” dello Stato su matrimonio e famiglia, dando luogo a questo “ennesimo avatar della teoria del gender, che vorrebbe che fosse indifferente avere genitori dello stesso sesso o di sesso diverso. Inoltre in nessuna famiglia, comprese le poche in cui ci sono due adulti dello stesso sesso, ci si presenta come genitore 1 e genitore 2. Bisognerebbe infine domandarsi chi sarebbe il numero 1 e chi il numero 2 tra i genitori? E in caso di divorzio il numero 2 diverrebbe il numero 1? Vediamo tutto il ridicolo di questo emendamento. Speriamo che il buon senso possa riprendere il suo posto per il bene primario dei bambini”.





L’intento della nuova norma, come ha dichiarato esplicitamente la deputata LaREM Valérie Petit, è appunto quello di aprire alle famiglie Lgbt, “inserendo nella legislazione la diversità familiare”. L’emendamento pro-gender si inserisce nella discussione in atto sul nuovo progetto di legge “Per una scuola della fiducia”, promosso dal ministro dell’Educazione nazionale Jean-Michel Blanquer e dalla deputata della maggioranza macroniana Anne-Christine Lang che, però, si sono detti contrari all’inserimento della norma ammazza padre/madre. I due esponenti liberali, infatti, avrebbero preferito un approccio “light”, quello che finora aveva in pratica optato per la sostituzione sottotraccia, nel testo della riforma, del termine “famiglia” con quello ambiguo di “persone che si occupano del bambino”. Qualcuno, però, volendo strafare, ha forse rotto le uova nel paniere...