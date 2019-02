Elezioni Sardegna 2019, exit poll: testa a testa tra Solinas e Zedda, giù M5S

Si profila un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra. Il Movimento Cinque stelle sarebbe, invece, in calo ma resterebbe il primo partito. Questo secondo gli exit poll sul voto del consorzio OPINIO ITALIA per la Rai.





Lo spoglio ci sarà dalle 7 ma, negli exit poll il candidato del centrodestra Christian Solinas oscillrebbe tra il 36,5% e il 40,5% mentre Massimo Zedda del centrosinistra sarebbe tra il 35 e il 39%. Il candidato pentastellato Francesco Desogus è dato, invece, tra il 13,5 al 17,5%.



L'affluenza è stata del 53,75%. Nelle precedenti consultazioni del 2014, l'affluenza era stata del 52,2%. In leggero aumento, dunque, ma sempre bassa l'affluenza: quasi un sardo su due, in pratica, non è andato a votare.