Elezioni Sardegna 2019: primi dati e spoglio a rilento, testa a testa tra Solinas e Zedda

Sono 44 su 1840 le sezioni scrutinate in Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale. I dati sono stati diffusi dalla Regione Sardegna: Christian Solinas (centrodestra) è in vantaggio con il 49,25%. Poi Massimo Zedda (Centrosinistra) al 32,28%, e Francesco Desogus (M5s) con l'11,01%. Seguono Mauro Pili (Sardi Liberi) al 3,08, Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 2,26%, Andrea Murgia (Autodeterminazione) con lo 1,61% e Vindice Lecis (Sinistra Sarda) con lo 0,48%. Complessivamente circa 10.571 voti.





Il candidato presidente del Movimento 5 stelle Francesco Desogusè tornato al lavoro alla Biblioteca di Monte Claro a Cagliari. Per il momento nessun commento sui primi dati sul voto delle regionali che lo vedono nettamente staccato rispetto a Christian Solinas del centrodestra, in vantaggio, e Massimo Zedda del centrosinistra. Desogus parlerà in una conferenza stampa nel primo pomeriggio.





Nella prima sezione scrutinata a Sassari, dove il Comune sta pubblicando i dati sul sito istituzionale, Solinas (centrodestra) è al 36,56%, Massimo Zedda (Centrosinistra) al 23,35% e Francesco Desogus (M5s) al 26,43. Seguono Mauro Pili con Sardi liberi (2,20%) con il 2,12%, quindi Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) 1,13%, Andrea Murgia (Autodeterminazione) 1,32% e Vindice Lecis (Sinistra Sarda). Primi risultati elettorali da Alghero: nell'unica sezione scrutinata, secondo quanto fa sapere il Comune dal suo sito istituzionale, Christian Solinas (centrodestra) è avanti con il 55,56%. Segue Massimo Zedda (Centrosinistra) al 22,22% mentre Francesco Desogus (M5s) al 18,52%. Mauro Pili (Sardi Liberi) si ferma al 3,7%, mentre gli altri sfidanti Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Andrea Murgia (Autodeterminazione) e Vindice Lecis (Sinistra Sarda) non hanno preso alcuna preferenza.





Nel Sulcis e nell'Oristanese Solinas ha ottenuto il 47,4% delle preferenze, Zedda il 34,81%, mentre Francesco Desogus di M5s l'11,85%. Ma si tratta di dati molto parziali. Secondo gli exit poll di ieri sera, il centrodestra vince ma il suo candidato, Christian Solinas, se la deve giocare al fotofinish col candidato del centrosinistra Massimo Zedda. Con M5s primo partito nei voti per le liste (si può votare con il sistema disgiunto) ma con un crollo delle preferenze, che secondo gli exit poll di ieri sera sarebbero più che dimezzate.