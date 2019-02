Adesso gli “accoglioni” corteggiano i voti degli italiani, dato che non sono riusciti a sostituirli per tempo

Fateci caso: da qualche tempo i media pullulano di capelli unti, barbette brizzolate e facce ingrugnite che parlano..udite..udite.. dei problemi degli Italiani! Già, ma non emozionatevi troppo: di certo non lo fanno per un improvviso, ritrovato amor patrio, bensì per ovvie ragioni elettoralistiche. Anzitutto, ora che non stanno governando le Sinistre, torna comodo esaltare crisi e povertà dei propri connazionali per poterne così dare la colpa al governo in carica.





E poi, forse, gli “accoglioni” hanno capito - obtorto collo - che la gente ne ha piene le balle di accoglienza e di (presunte) sciagure altrui, e quindi fingono di nutrire quella naturale considerazione socio-economica che qualsiasi stato sovrano dovrebbe garantire prioritariamente ai propri cittadini; insomma quella roba un po’ fascista che lor signori progressisti usano chiamare “populismo”.



Se il progetto dei potentati mondialisti era quello di sostituire gli Europei vessandoli a colpi di simulate crisi economiche e rincoglionendoli attraverso l'imposizione di ideologie autolesioniste, tali potentati avrebbero dovuto reclutare per tempo “nuove risorse” in misura sufficiente al proprio sostentamento elettorale; poiché una volta che i sostituendi si fossero accorti delle loro nefaste intenzioni, non avrebbero di certo più votato quelle forze politiche che ne sono state le esecutrici.



Ora tutto questo si è puntualmente verificato, e la gente ha finalmente capito la reale entità delle losche trame globaliste; e dal momento che nessun popolo della Terra sarà mai tanto “accoglione” da continuare a votare dei politici che remano a favore della sua stessa estinzione, le Sinistre rischiano di restare col culo per terra, considerando che a votarle rimarranno solo qualche sessantottino fumato e spelacchiato e qualche “immi-ingrato” di quelli che, anziché ringraziare gli Italiani per tutto il ben di Dio che da decenni elargiscono gratis et amore Dei, li denunciano per estorcerne danarosi risarcimenti (caso Diciotti), a dimostrazione di quanto, essi sì, sappiano “restare umani” con chi li accoglie.