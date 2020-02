Sicilia, al via l'iter del primo impianto pubblico per il trattamento dell'umido

La Sicilia inizia a rivoluzionare il sistema di gestione dei rifiuti per come tracciato con coraggio e rottura col passato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dall'assessore regionale al ramo, il veneto Alberto Pierobon. Il primo rivoluzionario passo lo si deve anche e soprattutto all'impegno dell'assessore leghista Fabio Cantarella, che cura la delega all'Ambiente al Comune di Catania. Prima la giunta municipale etnea, presieduta dal sindaco Salvo Pogliese, e poi l'assemblea dei sindaci della Srr (la società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) su sua proposta hanno infatti approvato l'iter per la realizzazione di un impianto per la digestione anaerobica dell'umido nella zona industriale di Catania. In una regione in cui gli impianti per il trattamento dei rifiuti e le discariche sono pressoché tutti in mano ai privati, con non rari casi di inchieste giudiziarie e rischi d'infiltrazione da parte della criminalità organizzata, il via libera al primo impianto pubblico per il trattamento dell'umido rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto al passato. Su proposta della Giunta di Catania, l'assemblea dei sindaci della Srr ha approvato la concessione trentennale da parte del Comune di Catania del sito, che consta di una torre uffici e di un terreno di circa 80mila metri quadrati in cui sarà realizzato l’impianto, il primo del suo genere nella storia dell’Isola. L’impianto pubblico, che produrrà anche biometano, dovrebbe essere operativo entro 24 mesi, come anticipato dai tecnici.

L’impianto soddisferà il fabbisogno dell’ambito che attualmente è di 40mila tonnellate annue di umido ma che ben presto, quando la differenziata raggiungerà i livelli previsti dalla normativa, si attesterà attorno alle 90mila-100mila tonnellate. Lo scorso anno la chiusura della piattaforma dell'umido gestita dai privati creò una seria emergenza costringendo i comuni a conferire in discarica con enormi costi per la collettività e non secondari danni all'ambiente. L’iter volto alla individuazione di un sito idoneo alla realizzazione di un impianto pubblico, è stato seguito, dietro precisa delega del sindaco di Catania Salvo Pogliese, sin dall’inizio dall’assessore Fabio Cantarella che è riuscito prima ad individuare un sito idoneo e poi ad avviare e seguire il procedimento che ne ha portato alla approvazione. Il primo via libera della giunta Pogliese è arrivato in tempi record: già all’indomani dell’ultimo sopralluogo sul sito eseguito coi tecnici e con il commissario della Srr (con competenza solo per la questione impianti per il trattamento dei rifiuti), nominato dalla Regione Siciliana, Sebastiano Conti Nibali. Determinante anche l’attività dei tecnici comunali, tra cui il direttore del Patrimonio ing. Maurizio Trainiti, e della Srr, con in testa il presidente ing. Biagio Bisignani e il direttore Carmelo Caruso.

Oggi i comuni spendono tra i 110-115 euro a tonnellata per smaltire l’umido in piattaforma, quando l’impianto pubblico di digestione dell’umido progettato in zona industriale a Catania vedrà la luce, questi dovranno sostenere solo i costi di gestione della struttura stimati in circa 60-70 euro, con enormi risparmi. Peraltro altri introiti per i comuni della Srr saranno determinati dalla vendita del biometano prodotto. La produzione di biometano prevede inoltre importanti incentivi statali. Per la ristrutturazione della torre uffici si stima una spesa di 153mila euro, mentre i circa 20milioni di euro necessari per realizzare l’impianto saranno attinti da fondi messi a disposizione dalla Regione Siciliana. Il corrispettivo dovuto dalla Srr per la concessione trentennale del sito da parte del Comune di Catania è pari a 190mila euro annui.