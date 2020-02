Il "Papa sociale" e la difesa della famiglia

Lunedì prossimo, 2 marzo, per decisione di Papa Francesco, assisteremo finalmente all'apertura degli Archivi Vaticani relativi al periodo del Pontificato di Pio XII (1939-1958), il Papa più longevo della storia, secondo solo a Giovanni Paolo II. Ancora oggi, soprattutto da parte "progressista", quando si parla del Venerabile Eugenio Pacelli (1876-1958), viene acriticamente sollevata la questione del suo presunto “silenzio” durante la tragedia dell’Olocausto. Gli storici seri, di diversi orientamenti culturali e appartenenze religiose, hanno già mostrato l’infondatezza di questa leggenda nera ma, purtroppo, l’argomento sta ancora facendo passare in secondo piano alcuni aspetti importantissimi dell’attività e del magistero di questo Papa. A Pacelli, anzitutto, penso possa tranquillamente spettare il titolo di Papa sociale, in riferimento non solo al suo importante e vasto contributo alla Dottrina sociale della Chiesa, ma anche all'esame storico, dottrinale e morale che ha offerto delle varie politiche, correnti e ideologie che hanno afflitto il XX secolo.

Lo storico Francesco Mario Agnoli ha scritto a questo proposito: "La memoria collettiva, pur conservando a lungo il ricordo delle grandi esplosioni e dei grandi disastri (le guerre, i genocidi, le catastrofi naturali), è alquanto labile per quel che riguarda le politiche, gli errori, le correnti di pensiero, le ideologie, che pure di molti di quegli avvenimenti sono stati l’autentica causa efficiente. [...] La difesa e la promozione della famiglia naturale, su tutto, costituiscono il punto centrale degli insegnamenti di quel grande Papa che fu Pio XII" (Prefazione a G. Brienza, Il Magistero di Pio XII e l'Ordine sociale, Edizioni Fede & Cultura, Verona 2012, p. 9).

Il lavoro che in tal senso potranno fare la Sala Stampa della Santa Sede e i media cattolici in generale sarà davvero prezioso. Speriamo non ci si adagi sulle solite letture stereotipate di Pio XII. Dobbiamo dire che l'opera è iniziata bene guardando alla presentazione, giovedì scorso, ai giornalisti dell’evento di apertura degli Archivi Vaticani. Al "Meeting Point" allestito per l'occasione in via della Conciliazione 54, infatti, hanno partecipato le maggiori autorità della Santa Sede, dal card. José Tolentino Calaça de Mendonça, archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano. Ed ha convinto soprattutto l'affermazione con la quale il card. Tolentino ha introdotto la manifestazione: "La Chiesa non ha paura della storia". Molto ci si aspetta poi dal Seminario di studi che, il 5-6 marzo 2020, ha organizzato la Pontificia Università Gregoriana a Roma dal titolo: "La Santa Sede e gli Stati Uniti nell'archivio di Pio XII: il dibattito storiografico e gli archivi". Tra i singoli archivi delle rappresentanze pontificie presso i vari Stati, che saranno rese disponibili dal prossimo 2 marzo, infatti, uno dei più importanti è indubbiamente quello Stati Uniti. Una serie imponente di documenti che va dal 1939 fino al 1958 (versati però solo parzialmente) e che comprende anche l'Appendice Jugoslavia o Carte Hurley (1946-50), dal nome del prelato americano, mons. Joseph Patrick Hurley (1894-1967), in quegli anni affidatario di incarichi diplomatici in Europa.

Ugualmente interessante sarà il Convegno intitolato “Pio XII nei drammi del XX secolo”, che si terrà lunedì 16 marzo, sempre a Roma, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Maria Santissima Bambina (via Paolo VI, 21 - alle ore 17). Promosso dal Comitato Papa Pacelli- Associazione Pio XII, vedrà la partecipazione del card. Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e degli storici Matteo Luigi Napolitano (Università del Molise) e Johan Ickx (Università Europea di Roma).