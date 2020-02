Coronavirus, Conte vuole pieni poteri

"Irricevibile e, per certi versi, offensiva". Secca la replica del Governatore della Lombardia Attilio Fontana all'ipotesi del premier Giuseppe Conte di contrarre le prerogative dei governatori in materia di sanità. "Parole in libertà", aggiunge Fontana, "che mi auguro siano dettate dalla stanchezza e dalla tensione di questa emergenza". E intanto spunta una circolare interna del Parlamento Ue, che invita a tenere a casa per 14 giorni chi è stato in Italia.