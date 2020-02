Coronavirus, Conte: "Basta andare in ordine sparso"

Basta "iniziative autonome non giustificate", basta andare "in ordine sparso", perché si rischia di far danno: se mancasse il coordinamento tra i servizi sanitari regionali il governo potrebbe intervenire con "misure che contraggono le prerogative dei governatori". Il premier Giuseppe Conte prova a mettere ordine nel caos generato in tutta Italia dall'allarme per il Coronavirus. Spiega che all'origine di uno dei focolai c'è stata la gestione "di un ospedale" non in linea con i protocolli. E, ovviamente si tratta di un ospedale di una regione del nord. Poi chiede anche ai presidenti delle Regioni fuori dall'area del contagio di non agire da soli, senza indicazioni da Roma. Ma le sue parole fanno incazzare la Lega. "Conte usa parole quasi fasciste, evoca i pieni poteri, si dimetta", dice Riccardo Molinari a nome della Lega.