Botte da orbi al mediatore culturale pakistano. Le "risorse": "Dacci la paghetta"

Quattro richiedenti asilo, ospiti del centro della accoglienza della cooperativa "Il Girasole" di Carate Brianza (Monza), sono stati arrestati dai carabinieri per sequestro di persona, lesioni e minacce, per aver aggredito un mediatore dal quale avrebbero preteso il "pocket money" di dicembre, a loro dire mai consegnato. I quattro, tre nigeriani ventenni e un gambiano di 25 anni, a quanto emerso ieri hanno immobilizzato uno dei mediatori, un 29enne pakistano, lo hanno rinchiuso nel bagno per circa 30 minuti, poi lo hanno trascinato nel cortile, accerchiato e preso a schiaffi e minacciato con un coltello da cucina, sotto gli occhi di altri ospiti del centro.



Il 29 enne, poco prima di essere trascinato all'esterno, è riuscito a inviare un sms al titolare del centro, un tunisino di 30 anni, il quale ha chiamato i carabinieri. I militari, bloccati e arrestato i quattro aggressori, hanno soccorso il mediatore che è poi stato medicato in ospedale. Indagini in corso per verificare se il denaro inviato dalla Prefettura ai migranti sia sia stato effettivamente consegnato (al qual cosa appare peraltro marginale, visto come si sono comportati, soldi o non soldi).





“Vergognoso quanto accaduto a Carate Brianza. Ci auguriamo che i quattro richiedenti asilo che hanno selvaggiamente picchiato un mediatore culturale vengano immediatamente espulsi dal territorio nazionale”. Così il consigliere regionale del Carroccio Alessandro Corbetta. “Allo stesso modo è gravissimo che nessuno degli altri ospiti del Centro accoglienza sia intervenuto in difesa della malcapitata vittima, a cui va la mia solidarietà. Anzi, una volta arrestati gli aggressori, gli altri richiedenti asilo sono andati in gruppo sotto le finestre dell’Arma dei carabinieri per sostenere i fermati. Anche per costoro auspichiamo l'espulsione, in quanto hanno dimostrato totale incompatibilità con la civiltà e la cultura del nostro territorio”.





“Questa”, conclude Corbetta, “è purtroppo l'ennesima dimostrazione di come quest'immigrazione folle favorita dai governi del Pd non abbia portato a casa nostra le 'risorse' tanto decantate dalla Sinistra, ma in molti casi abbia semplicemente spalancato le porte ad una serie di delinquenti che non meritano di stare qui".