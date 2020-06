Codice appalti, Delrio contro Di Maio

"Ieri sera a Porta a Porta il ministro Di Maio ha proposto di sospendere il codice degli appalti per tre anni. Benvenuto. Peccato che la Lega lo proponga da sempre e la maggioranza abbia sempre detto no. Stamattina un nuovo colpo di scena: Delrio ha smentito Di Maio, blindando il codice. Ma almeno mezza giornata questo governo riesce ad andare d'accordo? A forza di fare un passo avanti e uno indietro il governo rimane nell'immobilismo più totale, mentre una crisi senza precedenti sta seminando gravissimi danni". Lo ha detto mercoledì in aula il senatore della Lega Luca Briziarelli.