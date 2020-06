Caos Procure, torna Basentini

Compiere ulteriori approfondimenti sull'opportunità che Francesco Basentini, ex capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che si è dimesso il 1 maggio scorso, torni a fare il magistrato alla procura di Roma. Lo ha deciso il plenum del Consiglio superiore della magistratura, votando a maggioranza il ritorno in terza commissione della pratica che aveva deliberato il rientro in ruolo, a seguito di concorso virtuale, come pm a Roma perché il posto precedentemente ricoperto da Basentini, quello di procuratore aggiunto a Potenza, è già stato assegnato.



La decisione del plenum è stata presa dopo che a Palazzo dei Marescialli è arrivata una nota del senatore Michele Giarrusso, trasmessa dal comitato di presidenza alla prima e alla terza commissione, che fa riferimento a notizie di stampa e in trasmissioni televisive su Basentini e chiede una valutazione sulla compatibilità di Basentini con la procura di Roma.



E intanto proseguono le polemiche. ''Le affermazioni rese dal dottor Carrelli Palombi a un quotidiano sono false. La proposta del collegio dei probiviri e la delibera del comitato direttivo centrale dell'Anm di espulsione del dottor Palamara non si fondano affatto su articoli di stampa, ma su provvedimenti emessi in sede disciplinare, e confermati anche dalla Suprema Corte, nei confronti di Palamara, attualmente sospeso da funzioni e stipendio per il tentativo di condizionare l'attività del Csm e danneggiare e screditare altri magistrati, con ciò violando anche plurime disposizioni del codice etico dell'Anm". E' quanto si legge in una nota della giunta dell'Associazione nazionale magistrati, che replica a un'intervista del difensore di Palamara davanti all'Anm, Roberto Carrelli Palombi, pubblicata su Il Dubbio.