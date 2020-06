Tangenti Atm, De Corato: "Serve cambiare vertici"

"Lo ribadisco: a tante parole di sdegno, devono seguire fatti concreti". Afferma così l'ex vice Sindaco di Milano ed Assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato in merito alle dichiarazioni di Sala sul caso delle presunte tangenti di Atm. "Ci si accorge solo oggi che la rotazione del personale dirigente è fondamentale contro la corruzione? L'importanza di questa pratica è nota almeno dal 2012, quando con la legge n. 190 sono state approvate le 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'".



E intanto la Gdf di Milano, nel corso delle perquisizioni nell'inchiesta su presunte tangenti e appalti truccati per i lavori della metro, che martedì ha portato a 13 arresti, ha trovato nella disponibilità di Paolo Bellini, il dirigente Atm finito in carcere e ritenuto il dominus del "sistema", 17mila euro in contanti a casa sua e 50mila euro nelle sedi di società a lui riferibili. Sono stati trovati anche 20mila euro nella disponibilità di un altro indagato.