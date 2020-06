Tangenti Atm, Sala: "A Bellini pensione senza soldi"

"Ho detto ad Atm" che "vi costituite parte civile e dovete portare a casa tanti più soldi possibili di quelli che gli avete dato in 25 anni, altro che la pensione in Mercedes. Questo deve fare la pensione senza avere i soldi per andare al ristorante". Il riferimento del sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto in diretta a Uno mattina su Rai 1, è a Paolo Bellini, il funzionario dell'azienda milanese dei trasporti da quasi 25 anni (sospeso da ieri), arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano per presunte tangenti e appalti truccati, insieme ad altre 12 persone.



Per Sala "gente come questa rovina la vita e il lavoro di migliaia di persone oneste". All'Atm il sindaco ha chiesto anche di "capire i processi aziendali: perché hanno permesso a questa persona di comportarsi in questo modo. C'e' una responsabilità nostra, sia chiaro". Per combattere la corruzione? "Si è capito che persone pur esperte non possono rimanere nello stesso posto per troppi anni perché poi si sedimentano i rapporti con i fornitori. E audit sempre più efficaci e il continuo controllo dei progetti. Io non deresponsabilizzo il management", precisa in conclusione.