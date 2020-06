Nardella: "Non ha senso cambiare autista se macchina non funziona"

"Il mio amico Giorgio Gori pone delle questioni molto serie"; lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, ai microfoni de Il mattino di Radio 1. L'esponente piddino così commenta la richiesta fatta dal primo cittadino di Bergamo per un congresso Pd che discuta su una nuova leadership del partito.



"Certo non ha senso cambiare l'autista se la macchina non funziona. Il problema è strutturale, il Pd deve cambiare dalla testa ai piedi. Ora è troppo impostato su una visione oligarchica della dirigenza e autoreferenziale. Deve ripartire dai territori, ci deve essere una riforma radicale", precisa Nardella.