Centri estivi, firmato decreto per erogazione risorse

"Manteniamo gli impegni presi: ho firmato oggi il decreto per l'erogazione delle risorse destinate ai centri estivi, un sostegno che è importante giunga al più presto ai nostri Comuni perché ai bambini di tutta Italia sia assicurato di tornare a giocare, come è nel loro diritto". Lo ha scritto martedì su Twitter la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti.