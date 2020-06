E adesso mandiamo i militari in Guinea

"Nel Golfo di Guinea intendiamo impiegare in maniera - non continuativa - un'unità della nostra Marina Militare a tutela dei nostri interessi energetici e commerciali, che constano nella presenza di imprese e di vettori navali nazionali, nonché per lo svolgimento di attività di capacity building a favore degli stati rivieraschi". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle missioni internazionali.



"Si tratta di una proiezione di capacità che ci vede, inoltre, agire di concerto con altri partner europei anche nell'ambito della Eu Global Maritime Strategy, e del discendente progetto pilota di Presenza Marittima Coordinata, che costituisce un'eccellente opportunità di dialogo e cooperazione in un'area che assumerà in futuro una connotazione ed un rilievo strategico sempre maggiori", ha spiegato.