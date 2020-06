Ragazza indiana annega in un canale nel Mantovano

Era scomparsa da giovedì mattina e subito ci si era mobilitati per trovarla: il corpo di una ragazza di 15 anni è stato recuperato nel pomeriggio nelle acque del canale Navarolo, in località Gerbolina di Viadana (Mantova). La giovanissima di origine indiana sarebbe morta annegata scivolando accidentalmente in acqua.



Sul caso la magistratura ha aperto un fascicolo, mentre i carabinieri di Casalmaggiore non escludono nessuna pista investigativa compresa quella del gesto volontario e, anche se molto improbabile, dell'omicidio. La ragazza era residente con la famiglia a Fossacaprara, frazione di Casalmaggiore in provincia di Cremona ma al confine con il Mantovano. La sua scomparsa era stata denunciata questa mattina dai genitori.