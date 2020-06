Floyd, il Pse: "Sosteniamo il Black lives matter"

Il Pse sostiene il movimento 'Black lives matter' e si attiva ad ogni livello "per combattere il razzismo". In un documento, approvato oggi in una videoconferenza con il Presidente del Pse Stanishev ed i rappresentanti dei partiti membri, i socialisti europei condannano "le pratiche discriminatorie e violente della polizia" negli Stati Uniti contro Floyd e altri cittadini. Il Pse - si legge nel documento - vuole l'eguaglianza, societa' inclusive, la democrazia, la liberta', il rispetto dei diritti umani, la solidarieta'.



"Il razzismo continua ad essere la piaga delle nostre societa'. Preoccupano i discorsi d'odio degli estremisti di destra e dei nazionalisti". Il documento si conclude con una citazione di Jo Cox, la deputata laburista uccisa a Birstall da un nazionalista di estrema destra, ammiratore di Breivik, durante la campagna elettorale per il 'Remain' e contro la Brexit. "Ci sono piu' cose in comune e che ci uniscono l'uno con l'altro, piuttosto che quelle che ci dividono". Alla videoconferenza hanno partecipato, tra gli altri, Enrico Rossi per il Pd e Pia Locatelli per il Psi.