Remuzzi: "Il virus circola ancora"

"Gli scienziati italiani non sono divisi: si tratta di sfumature, ma diciamo tutti la stessa cosa. In Lombardia non ci sono nuovi malati in pneumologia e in rianimazione, e la carica virale dai nuovi tamponi positivi è molto bassa. Ma i focolai che si stanno registrando in Italia ci dono che il virus circola ancora. E dunque è importante mantenere rigorosamente il rispetto delle misure" per contenere la diffusione di Sars-Cov-2. Pesa attentamente le parole Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, commentando la situazione attuale in Italia.



"In Lombardia le cose vanno bene - ribadisce - ma stiamo vedendo emergere dei focolai. Questo ci dice che è estremamente importante mantenere rigorosamente il rispetto delle misure" che ci hanno portati fin qui, aggiunge il farmacologo. "Tutti diciamo la stessa cosa, le differenze sono solo sfumature", conclude Remuzzi.