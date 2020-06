Gay, Pillon: "Bene slittamento Pdl omofobia, Paese ha altre priorità"

"Concordiamo con Scienza&vita: non serve nessuna legge su omofobia. Già oggi il codice penale punisce le violenze. Dobbiamo salvaguardare la libertà di pensiero e di parola dalla protervia delle ideologie gender. Non si possono violare i diritti di tutti per instaurare i privilegi delle lobby LGBT. Bene lo slittamento dei lavori. Il Paese ha ben altre priorità". Così il senatore Simone Pillon della Lega.