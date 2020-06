Azzolina chiede un miliardo per la scuola

Un miliardo in più per la scuola, da destinare alla creazione di spazi aggiuntivi e al potenziamento dell'organico in vista della ripresa a settembre. E' questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la richiesta avanzata dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina nel corso del Cdm di giovedì pomeriggio. Richiesta che, spiegano le stesse fonti, sarebbe stata sostenuta dalla maggioranza dei ministri presenti. Nella stessa giornata a Torino si sono registrate proteste contro la ministra.



"Il ministro Azzolina anche secondo me è un ministro da bocciare, dopodiché ho un ruolo istituzionale che mi fa dire lavoriamo insieme per cercare di migliorare le cose". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo al presidio promosso dal comitato 'Priorità alla scuola' a cui ha aderito la Cub. In piazza a sostenere la manifestazione di genitori e insegnanti per contestare le linee guida del ministero dell'Istruzione in vista della riapertura delle scuole dopo l'emergenza Covid 19, anche la Cgil.



"Siamo dalla stessa parte e come Regioni italiane abbiamo preso una dura, netta e forte posizione e ora stiamo predisponendo le nostre proposte", ha aggiunto Cirio che dopo aver sottolineato la scarsa attenzione alla scuola e ricordato che la prima ad aver aperto dopo l'emergenza Coronavirus è stata una scuola piemontese (in Valsesia, ndr), ha concluso invitando i manifestanti "a fare fronte comune perché dai territori possa ripartire una scuola reale, in sicurezza".